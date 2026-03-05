İstanbul Hava Durumu! 05 Mart Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

5 Mart 2026 Perşembe günü, İstanbul'da hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Kuzey yönünden hafif rüzgar esecek. Bazen orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü, sıcaklıklar 13 derece civarında kalacak. Hava puslu ve güneşli olacak. 7 Mart Cumartesi günü, daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 dereceye düşecek. Hava daha bulutlu olacak. 8 Mart Pazar günü, sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Hava daha da bulutlanacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır.