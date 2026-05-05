İstanbul Hava Durumu! 05 Mayıs Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul'da hava durumu hafif yağışlıdır. Sabah saatlerinde hava 10 derece civarındadır. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar çıkacaktır. Nem oranı %54'tür. Rüzgar hızı ise 13 km/s olarak tahmin edilmektedir. İstanbul'daki hava durumu bugünkü gibi serin ve hafif yağışlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul'da değişecektir. Daha sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Çarşamba günü sıcaklık 21 derece civarına yükselecek. Perşembe günü ise sıcaklık 25 dereceye ulaşacaktır. Cuma günü de sıcaklığın 26 derece civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olacağı unutulmamalıdır. Uygun giyinmek önemlidir. Hafif yağışlara karşı şemsiye bulundurmak faydalıdır. Önümüzdeki günlerde güneşli hava beklentisi bulunmaktadır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek de önemlidir.