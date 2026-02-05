HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 5 Şubat 2026 tarihinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin büyük bölümlerinde kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak, bazı bölgelerde ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6.3 ile 16.3 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu, özellikle 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde değişiklik gösterecek. Ziyaretçilerin hava durumunu takip etmeleri ve uygun giyinmeleri önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe, İstanbul'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin farklı bölgelerinde hava durumu farklılıklar arz ediyor. Büyükçekmece'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 7.6 ile 15.1 derece arasında değişecek. Fatih'te hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10.4 ile 12.9 derece arasında olacak. Esenler'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 6.9 ile 14.5 derece arasında değişecek.

Tuzla'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6.3 ile 15 derece arasında olacak. Adalar'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 8.2 ile 14.3 derece arasında değişecek. Kadıköy'de kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7.2 ile 16.3 derece arasında olacak. Üsküdar'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 7.9 ile 11.8 derece arasında değişecek.

Şişli'de hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6.7 ile 15.6 derece arasında olacak. Arnavutköy'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 5.8 ile 15.2 derece arasında değişecek. Genel olarak, İstanbul'da hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmurlu hava, bazı bölgelerde ise kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6.3 ile 16.3 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 6 Şubat Cuma, İstanbul'da hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9.5 ile 15.8 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 10.1 ile 14.5 derece arasında değişecek. 8 Şubat Pazar, orta şiddetli çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 8.9 ile 16.8 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumunu takip etmeleri önemli. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Ayrıca, hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durumOrta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.