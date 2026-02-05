İstanbul Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe, İstanbul'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin farklı bölgelerinde hava durumu farklılıklar arz ediyor. Büyükçekmece'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 7.6 ile 15.1 derece arasında değişecek. Fatih'te hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10.4 ile 12.9 derece arasında olacak. Esenler'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 6.9 ile 14.5 derece arasında değişecek.

Tuzla'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6.3 ile 15 derece arasında olacak. Adalar'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 8.2 ile 14.3 derece arasında değişecek. Kadıköy'de kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7.2 ile 16.3 derece arasında olacak. Üsküdar'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 7.9 ile 11.8 derece arasında değişecek.

Şişli'de hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6.7 ile 15.6 derece arasında olacak. Arnavutköy'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 5.8 ile 15.2 derece arasında değişecek. Genel olarak, İstanbul'da hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmurlu hava, bazı bölgelerde ise kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6.3 ile 16.3 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 6 Şubat Cuma, İstanbul'da hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9.5 ile 15.8 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 10.1 ile 14.5 derece arasında değişecek. 8 Şubat Pazar, orta şiddetli çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 8.9 ile 16.8 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumunu takip etmeleri önemli. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Ayrıca, hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.