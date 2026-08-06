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İstanbul Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 6 Ağustos 2026 tarihinde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32 derece, gece ise 22 derece civarında olacak. Nem oranı %65 seviyesinde bulunacak ve kuzeyden 18 km/saat hızıyla esecek rüzgar, tipik bir Marmara iklimini yansıtacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Üstünüzde hafif kıyafetler, akşam saatleri için ince bir ceket almayı unutmayın.

İstanbul Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İstanbul'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %65 olacak. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında, kuzey yönünden esecek. Bu hava durumu İstanbul'un tipik Marmara iklimini yansıtıyor.

Bugün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 32 derece civarında olacak. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye düşmesi bekleniyor. İnce bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Nem oranı %65 olacak. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında, kuzey yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklık 32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecektir. 8 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklık yine 32 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 derece olacaktır. 9 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklık 31 derece civarında olacak. Gece saatleri ise 22 derece civarında seyredecektir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş kremi kullanmak gereklidir. Uygun kıyafetler giymek cilt sağlığı için önem taşır. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düştüğünde ince bir ceket veya hırka almak rahatlık sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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