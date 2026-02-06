HABER

İstanbul Hava Durumu! 06 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişirken, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Nem oranı %59 seviyesinde. Rüzgar hızı saatte 1.8 km olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumu için esnek olmalı ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetler önem taşıyor.

Seray Yalçın

İstanbul'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava koşulları kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişiyor. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Nem oranı %59 civarında. Rüzgar hızı saatte 1.8 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:10. Gün batımı ise 18:27 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. 9 Şubat Pazartesi günü bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar yine 5 ile 11 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde dikkatli olunmalı. Özellikle hassas bünyelerin soğuk algınlığına karşı önlem alması önerilir.

