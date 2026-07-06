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İstanbul Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu, 6 Temmuz 2026’da güneşli ve sıcak geçiyor. Hava sıcaklıkları 16 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgarın hafif eseceği ve nem oranının %35 civarında olacağı öngörülüyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlamak için güzel bir fırsat doğuyor. Koruyucu önlemler alarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

İstanbul Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Temmuz Pazartesi 2026, İstanbul'da hava durumu güzel. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 30 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %35 seviyelerinde seyredecek.

İstanbul hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde olacaktır. Salı günü, 7 Temmuz, hava sıcaklıkları 17 ile 31 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Çarşamba günü, 8 Temmuz, sıcaklık 21 ile 31 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Perşembe günü, 9 Temmuz, sıcaklık 17 ile 29 derece arasında değişecek. Daha serin bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Hafif rüzgar nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olun. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça elverişli olacak. Güzel havanın tadını çıkarırken küçük önlemler alarak konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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