İstanbul Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava kısmen güneşli. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Rüzgar 12-15 kilometre/saat hızında. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %57 ile %74 arasında olacak.

İstanbul'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça uygun. Gündüz hafif bir rüzgarla 20 derece sıcaklık, açık hava etkinlikleri için idealdir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşüyor. Hafif bir ceket veya hırka ile dışarıda kalmak rahat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 15-16 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Hafif kar sağanağı görülebilir. 10 Ocak Cumartesi günü hava 12-13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri için bazı önlemler gerektiriyor. 8 Ocak'ta yağışlı havası için şemsiye veya su geçirmez kıyafetler bulundurmak faydalı olacaktır. 9 Ocak'ta hafif kar sağanağı beklendiğinden yollarda buzlanmalara karşı dikkat edilmeli. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. 10 Ocak'ta hafif yağmurlu hava için su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir.

Hava koşulları için hazırlıklı olmak çok önemlidir. İstanbul'da 7 Ocak'ta mevcut hava durumu dışarıda etkinlikler için uygundur. Ancak önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için hazırlıkları ihmal etmemeliyiz.