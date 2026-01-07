HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden hafif esecek. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 8 Ocak'ta yağışlar, 9 Ocak'ta hafif kar ile birlikte buzlanmalar olabilir. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı önem arz ediyor.

İstanbul Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava kısmen güneşli. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Rüzgar 12-15 kilometre/saat hızında. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %57 ile %74 arasında olacak.

İstanbul'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça uygun. Gündüz hafif bir rüzgarla 20 derece sıcaklık, açık hava etkinlikleri için idealdir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşüyor. Hafif bir ceket veya hırka ile dışarıda kalmak rahat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 15-16 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Hafif kar sağanağı görülebilir. 10 Ocak Cumartesi günü hava 12-13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri için bazı önlemler gerektiriyor. 8 Ocak'ta yağışlı havası için şemsiye veya su geçirmez kıyafetler bulundurmak faydalı olacaktır. 9 Ocak'ta hafif kar sağanağı beklendiğinden yollarda buzlanmalara karşı dikkat edilmeli. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. 10 Ocak'ta hafif yağmurlu hava için su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir.

Hava koşulları için hazırlıklı olmak çok önemlidir. İstanbul'da 7 Ocak'ta mevcut hava durumu dışarıda etkinlikler için uygundur. Ancak önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için hazırlıkları ihmal etmemeliyiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştüCHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştü
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.