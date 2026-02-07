İstanbul Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava koşulları değişken olacak. Hava sıcaklıkları 7 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hafif sağanak yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye çıkacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Hafif sağanak yağmur devam edecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:08, gün batımı saati ise 18:28 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Şubat Pazar günü sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklık aralığı 5 ile 10 derece olacak. Alçak bulutlar hakim olacak. 10 Şubat Salı günü de sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında kalacak. Hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem nedeniyle uygun kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Rüzgarın hızlanması sebebiyle açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Hava koşullarının değişken olacağını unutmadan planlarınızı esnek yapmalısınız.