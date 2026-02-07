HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 7 Şubat 2026 itibarıyla hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 7 ile 15 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde 10 derece civarında hafif sağanak yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde 13 dereceye çıkacak olan sıcaklık, akşam saatlerinde 10 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı, rüzgar hızı ve beklenen yağışlar, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanızı gerektirebilir. Esnek planlar yapmanız faydalı olacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava koşulları değişken olacak. Hava sıcaklıkları 7 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hafif sağanak yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye çıkacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Hafif sağanak yağmur devam edecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:08, gün batımı saati ise 18:28 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Şubat Pazar günü sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklık aralığı 5 ile 10 derece olacak. Alçak bulutlar hakim olacak. 10 Şubat Salı günü de sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında kalacak. Hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem nedeniyle uygun kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Rüzgarın hızlanması sebebiyle açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Hava koşullarının değişken olacağını unutmadan planlarınızı esnek yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştularIğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştular
Apartmanda böcek ilaçlaması 11 kişiyi zehirlediApartmanda böcek ilaçlaması 11 kişiyi zehirledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.