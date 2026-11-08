İstanbul Hava Durumu! 08 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul hava durumu, 8 Kasım 2026 Pazar günü oldukça dinamik. Bugün, şehrin dört bir yanında serin ama ılımlı bir hava var. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca bir miktar rüzgar da hissediliyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif serinlik ile güne başlanabilir. Öğleye gelindiğinde, güneş bulutların arasından arada sırada çıkıyor. Bu durum, havaya biraz neşe katıyor.

İstanbul'daki hava koşullarını değerlendirirken ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmek önemli. Aksi takdirde sabahın serinliğine kapılıp kalın giyinmek gerekebilir. Öğleden sonra sıcaklıklar artabilir. Kat kat giyinmek ve gün içindeki değişimlere hazırlıklı olmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişken bir tablo sunacak. Takip eden günlerde sıcaklıklar hafif yükselebilir. 20 ile 24 derece arasında seyredebilir. Ancak birkaç gün içerisinde beklenmeyen hava olaylarına dikkat etmek lazım. Rüzgarlı ve değişken hava koşulları, dışarıda olacakların dikkatli olmasını gerektirebilir.

Bu dönemde İstanbul'da sokağa çıkarken havanın ne kadar çabuk değişebileceğini düşünmek önemli. Havanın geçişken yapısı nedeniyle yanınıza hafif bir ceket ya da şal almak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı planladığınız dış mekan aktivitelerini esnek tutmak da yararlı olacaktır. Böylece hava şartları uygun olduğunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

İstanbul hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak şehirdeki günlük hayatı kolaylaştırır. Bugünkü hava, keyifli bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunun daha ılıman olacağı öngörülüyor. Bu nedenle geçireceğiniz zamanı bu havaya göre planlamak akıllıca. Hava her zaman sürprizler yapabilir. Bu yüzden hazırlıklı olun!