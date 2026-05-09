İstanbul Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü, İstanbul'da hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20-22 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16-17 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden yaklaşık saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında, açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin hazırlıklı olmaları önemli. Hafif yağışlara karşı tedbir almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği alerjik reaksiyonlara yatkın kişileri etkileyebilir. Bu nedenle, dikkatli olmaları önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu genel olarak ılıman ve yağışsız görünmektedir. 10 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 20-22 derece çerçevesinde olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklık 21-23 derece arasında değişecek. 12 Mayıs Salı günü tekrar 20-22 derece tahmin edilmektedir.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun hava bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı da dikkatli olmak gerekmektedir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir.