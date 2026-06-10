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İstanbul Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 10 Haziran'da 26 dereceyi görecek. Gündüz hava keyifli, akşam serinliği için ince bir ceket almanız öneriliyor. Önümüzdeki günlerde 11 ve 12 Haziran'da sıcaklık 28 ve 29 dereceye ulaşacak. Ancak 13 Haziran'da sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için harika bir zaman, fakat hava durumunu sürekli takip etmekte fayda var. Planlarınızı gerektiğinde esnek tutun.

İstanbul Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

10 Haziran 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar sırasıyla 24 ve 22 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esse de hızı saatte 22 kilometre olacak. Nem oranı yaklaşık %57 civarında olacak. Yağış ihtimali ise %0 olarak öngörülüyor. Yani gün boyunca kuru bir hava hakim olacak.

Bu güzel havadan faydalanarak İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir gün. Açık hava yürüyüşleri veya piknikler için ideal bir zaman. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamakta fayda var. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza ince bir ceket almanızda yarar var.

İstanbul'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıklarının 28 derece civarında olması bekleniyor. 12 Haziran Cuma günü ise bu sıcaklığın 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu tarihlerde yağış ihtimali oldukça düşük. Yani hava genellikle güneşli olacak. 13 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde İstanbul'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Özellikle 13 Haziran Cumartesi günü için hava tahminlerinde sağanak yağışların beklendiğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu yakından takip etmeniz gerekecek. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmanızda fayda var.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. 13 Haziran Cumartesi günü için hava tahminleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini unutmamanızda yarar var. Planlarınızı yaparken hava durumunu yakından takip etmeyi unutmayın. Gerektiğinde esnek olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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