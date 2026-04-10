İstanbul Hava Durumu! 10 Nisan Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün 10 Nisan 2026 Cuma günü. İstanbul'da hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece. Parçalı bulutlu bir hava hâkim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 dereceye kadar çıkıyor. Hava daha sıcak ve bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar iniyor. Yağmurlu bir hava etkili olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde 18 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde bu hız 23 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 21 km/saat’e düşecek. Gece saatlerinde rüzgar 19 km/saat olacak. Rüzgarın yönü sabah ve gece kuzey. Gündüz ve akşam ise kuzeydoğu yönünde esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü, 11 Nisan 2026, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 derece civarında olacak. Pazar günü, 12 Nisan 2026, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 14 derece civarında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak ani yağışlara karşı koruyucu olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun kıyafetlerin seçilmesi önerilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı, kat kat giyinmek konforunuzu artırabilir.

İstanbul'da hava durumu, Nisan ayında hızlı değişiklikler gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.