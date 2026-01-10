HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli değişiklikler gösteriyor. Sabah saatlerinde açık hava koşulları hakimken, günün ilerleyen saatlerinde şiddetli sağanak yağışların gelmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında değişiklik gösterecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişkenlik gösterecek. Açık hava etkinlikleri yapanların hava koşullarına uygun giyinmeleri gerekecek.

İstanbul Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava koşulları önemli değişiklikler gösteriyor. Sabah saatlerinde hava genellikle açık. Sıcaklık 10 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde hava hızla değişecek. Şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar gün boyunca 6 ile 14 derece arasında değişecek. Bu, sabahın serinliğinden akşamın ılıman havasına kadar geniş bir aralığı kapsıyor. Farklı saatlerde farklı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında olacak. Ayrıca şiddetli yağmurlar bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. Artan bulutlulukla birlikte hava daha da soğuyacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Bugün ve gelecek günlerde yağışlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun giyinerek, İstanbul'daki değişken hava durumu için hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.