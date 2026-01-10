İstanbul Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava koşulları önemli değişiklikler gösteriyor. Sabah saatlerinde hava genellikle açık. Sıcaklık 10 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde hava hızla değişecek. Şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar gün boyunca 6 ile 14 derece arasında değişecek. Bu, sabahın serinliğinden akşamın ılıman havasına kadar geniş bir aralığı kapsıyor. Farklı saatlerde farklı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında olacak. Ayrıca şiddetli yağmurlar bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. Artan bulutlulukla birlikte hava daha da soğuyacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Bugün ve gelecek günlerde yağışlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun giyinerek, İstanbul'daki değişken hava durumu için hazırlıklı olmalısınız.