İstanbul Hava Durumu! 10 Şubat Salı İstanbul hava durumu nasıl?

10 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul'da kış mevsimine özgü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişirken, rüzgarlı ve yüksek nemli bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında dalgalanacak. Hava durumu tahminlerine göre, yağmur ve çisenti ihtimali bulunuyor. Şemsiyenizi ve uygun kıyafetlerinizi yanınıza alarak hazırlıklı olmalısınız.

İstanbul Hava Durumu! 10 Şubat Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı. İstanbul'da hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgarlı bir hava hakim olacak. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilecek. Nem oranı yüksek olacak. Gün boyunca bulutlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 6 ile 10 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü, zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında değişecek. 13 Şubat Cuma günü, yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde şemsiyenizi yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek gereklidir.

İstanbul'da hava durumu kış mevsiminin özelliklerini yansıtarak değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

