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İstanbul Hava Durumu! 11 Ekim Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'un 11 Ekim Pazar 2026 hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde bulutlar baskın, ancak zaman zaman güneş de görünüyor. Sıcaklık 19 derece civarında. Öğleye yaklaşırken 21-22 dereceye ulaşıyor. Günün ilerleyen saatlerinde beklenen yağış, dışarıda olanlar için sürpriz oluşturabilir. Hava koşullarına dikkat ederek dışarı çıkmayı düşünenlerin yanlarına şemsiye alması iyi bir önlem olacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 11 Ekim Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'un hava durumu, 11 Ekim Pazar 2026 itibarıyla değişken bir görünüm sergiliyor. Sabah saatlerinde hava genel olarak bulutlu. Zaman zaman güneş de görünüyor. Sıcaklık 19 derece civarında hissediliyor. Öğle saatlerine yaklaşınca sıcaklık artış gösteriyor. 20 dereceyi geçiyor, 21-22 derece aralığına ulaşıyor. Bugün İstanbul'da dışarıda gezmek için uygun bir hava mevcut. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yağış bekleniyor. Bu durum, dışarıda olanlar için sürpriz olabilir. Dışarı çıkmayı düşünenlerin yanı sıra şemsiye veya yağmurluk alması iyi olur.

Günün sıcaklık grafiği, İstanbul için istikrarlı bir tablo sunuyor. Gün sonunda sıcaklık hafif düşüş gösteriyor. 18-19 derece seviyelerine geriliyor. Bahar döneminin ardından gelen sonbahar havası, İstanbul'u ziyaret edenler için harika bir atmosfer yaratıyor. Fakat hava durumu anlık değişebilir. Bu yüzden hava koşullarını sürekli güncelleyip dikkatli olmalıyız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık 18-21 derece arasında değişiklik gösterecek. Türkiye'deki mevsim geçişleri nedeniyle günlük hava değişimleri yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlar bekleniyor. Bu nedenle hazırlığınızı önceden yapmanız önemli.

Yağışlı günlerde dışarıda dikkatli olmalısınız. Özellikle yürüyüş yaparken ıslanmamak için önlem almalısınız. Spor yapmayı planlıyorsanız, sabah erken saatlerde dış mekan aktivitelerine yönelmelisiniz. Kapalı alan alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz.

İstanbul’un hava durumu, hem bugünü hem de geleceği etkiliyor. Hava koşullarını takip edenler, günü sorunsuz geçirebilir. Hava durumu tahminleri her zaman kesin olmayabilir. İhtimalleri göz önünde bulundurmak ve hazırlığınızı yapmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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