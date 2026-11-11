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İstanbul Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 11 Kasım 2026 hava durumu, serin ve bulutlu bir görüntü sergiliyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek ve yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbulluların uygun kıyafetler giymesi, dışarıda karşılaşacakları değişken hava koşullarına hazırlıklı olmaları açısından önemli. Güncel hava tahminlerini takip etmek, günlük yaşamda karşılaşılabilecek olumsuz durumları azaltabilir.

İstanbul Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

11 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu, kışın habercisi olarak serin bir görüntü sunuyor. Sokaklarda ve evlerde sıcaklık arayışı başlıyor. Bugün İstanbul'da hava bulutlu ve serin. Sıcaklık 19 – 22 derece arasında. Öğle saatlerinde hafif bir rüzgar var. Bu rüzgarla birlikte nem oranı artıyor. Dışarıda zaman geçirecekler için bu durum rahatsız edici olabilir. Bugün kış hazırlıkları yapan İstanbullular için uygun bir gün değil. Kalın giysilerle dışarı çıkmak faydalı olacaktır.

İstanbul’un meteorolojik verileri incelendiğinde, hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 12 Kasım’da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda yağışlı havanın etkili olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmanız iyi bir fikir. 13 Kasım’da havanın karamsar bir hal alması muhtemel. Soğuk rüzgarlar havayı daha da serinletecek. Yağışların, günlük yaşam üzerinde etkisi olabilir. İnsanların uygun kıyafetlerle hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Serin ve değişken havalara karşı bazı önlemler almakta fayda var. Üst giysilerinizi kat kat giymek, soğuk rüzgarlara karşı koruma sağlar. Ayrıca yağışlı günlerde bir şemsiye edinmeyi unutmayın. İstanbul hava durumu sürekli değişiyor. Güncel hava tahminlerini göz önünde bulundurmak, planlarınızı iyi şekillendirmenizi sağlar. Gelecek hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza almanız gereken malzemeleri düşünmek olası rahatsızlıkları azaltır.

11 Kasım 2026 İstanbul hava durumu, bireylerin gündelik yaşamlarına olan etkisini gösteriyor. Bugünkü ve gelecek günler için hava durumu hakkında dikkatli olmak önemlidir. Hem sağlık, hem de rahatlık açısından hazırlık yapmak gerekir. Önceden hazırlık yaparsanız zorlukları aşmanız daha kolay olacaktır. İstanbul’un havası her an sürprizler yapabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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