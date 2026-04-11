İstanbul Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün hava durumu İstanbul'da soğuk ve bulutlu. Tarih 11 Nisan 2026 Cumartesi. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Soğuk hava koşulları, sabah ve akşam hissedilen sıcaklıkları azaltabilir. Gün boyunca hafif yağışların görülmesi mümkün. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ısınacak. 12 Nisan Pazar günü sıcaklık 14 derece civarına ulaşacak. Ancak, hava bulutlu kalmaya devam edecek. Hafif yağışların sürmesi bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 15 dereceye çıkacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 14 Nisan Salı günü sıcaklık 16 derece civarına yükselecek. Hava az bulutlu görünmekte.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Yanınıza bir şemsiye almak da önemlidir. Rüzgar da etkili olabilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih etmek gerekecek. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak olası rahatsızlıkları önleyecektir.