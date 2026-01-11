İstanbul Hava Durumu! 11 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Istanbul'da 11 Ocak 2026 Pazar günü, hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 derece civarında kalacak. Yağışlı hava koşulları etkili olacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 9-10 dereceye ulaşacak. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Yağışlı hava koşulları sürecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 33 kilometre hızla esecek.

Hava durumu, İstanbul'da plan yaparken dikkate alınmalı. Yağışlı ve serin hava nedeniyle dışarıda dikkat edilmesi gerekiyor. Uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı. Rüzgarın hızının artması nedeniyle açık alanlarda dikkat edilmelidir. Mümkünse rüzgardan korunmuş alanlarda vakit geçirmek iyi olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken kalacak. 12 Ocak Pazartesi günü, sıcaklık 2-4 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları devam edecek. 13 Ocak Salı günü hava daha açık olacak. Sıcaklık 1-4 derece olarak seyredecek. 14 Ocak Çarşamba güneşli olacak. Sıcaklık 4-8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları hızla değişebilir. Plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli. Bu sayede olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için hazırlık yapmak mümkün olacaktır.