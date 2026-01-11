HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 11 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 11 Ocak 2026 Pazar günü değişken hava durumu bekleniyor. Sabah sıcaklığı 2-3 derece civarında olurken, öğle saatlerinde 9-10 dereceye çıkacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık 4-5 dereceye düşecek ve yağışlar devam edecek. Güneybatıdan esecek rüzgarın hızı 33 kilometreyi bulacak. Yağışlı ve serin havada, dışarıda dikkat etmek için uygun kıyafetler ve koruyucu önlemler almak önemli.

İstanbul Hava Durumu! 11 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Istanbul'da 11 Ocak 2026 Pazar günü, hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 derece civarında kalacak. Yağışlı hava koşulları etkili olacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 9-10 dereceye ulaşacak. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Yağışlı hava koşulları sürecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 33 kilometre hızla esecek.

Hava durumu, İstanbul'da plan yaparken dikkate alınmalı. Yağışlı ve serin hava nedeniyle dışarıda dikkat edilmesi gerekiyor. Uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı. Rüzgarın hızının artması nedeniyle açık alanlarda dikkat edilmelidir. Mümkünse rüzgardan korunmuş alanlarda vakit geçirmek iyi olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken kalacak. 12 Ocak Pazartesi günü, sıcaklık 2-4 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları devam edecek. 13 Ocak Salı günü hava daha açık olacak. Sıcaklık 1-4 derece olarak seyredecek. 14 Ocak Çarşamba güneşli olacak. Sıcaklık 4-8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları hızla değişebilir. Plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli. Bu sayede olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için hazırlık yapmak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastıİstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı
Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremlerManisa'da sabaha karşı peş peşe depremler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.