İstanbul Hava Durumu! 12 Haziran Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 20 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %48 seviyelerinde kalacak. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek.

Açık hava etkinlikleri için hava oldukça uygun. Yürüyüş yapabilir veya deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 19 ile 25 derece arasında olacak. Yine yağışsız bir gün geçireceğiz. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 20 ile 26 derece arasında tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış beklenmiyor.

Açık hava etkinliklerine katılmak için uygun günler. Deniz veya havuz keyfi yapabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışınlarının etkisini azaltmak için hafif bir ceket alınabilir. Nem oranı %48 civarında kalacak. Su tüketiminizi artırarak vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz.

İstanbul'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.