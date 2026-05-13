İstanbul Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba. İstanbul'da hava durumu, ılıman ve bulutlu bir gün sunuyor. Gün boyunca sıcaklığın 17 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %88 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı ise 10 km/s civarında olacak. Bu koşullar, İstanbul'daki hava durumunun bulutlu ve nemli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü sıcaklığın 13 derece civarında olması bekleniyor. Ayrıca, bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü sıcaklık 12-19 derece arasında değişecek. Yine bulutlu bir hava görülecek. Cumartesi günü sıcaklığın 15 derece civarında olması planlanıyor. Güneşli bir hava bekleniyor. Pazar günü sıcaklıklar 17 dereceye ulaşacak. Ayrıca bu günde güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunması faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenleyenler için bu önemli. Sıcaklık 12-19 derece arasında değiştiğinde kat kat giyinmek gerekir. Hava koşullarına uygun kıyafet seçimi, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korumanıza destek olacaktır.

İstanbul'daki hava durumu, genellikle bulutlu ve güneşli aralıklı bir seyir izleyecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Böylece gününüzü daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.