İstanbul Hava Durumu! 14 Aralık Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 14.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Kalın giysiler ve su geçirmeyen montlar kullanmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Ufuk Dağ

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 6 derece civarında olacak. Nem oranı %76 civarlarında. Rüzgar hızı 14.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22 olarak belirlenmiş. Gün batımı ise 17:36'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek. 16 Aralık Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Bu günde sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeni ile su geçirmeyen giysiler kullanabilirsiniz. Rüzgarın etkili olacağı bu günlerde, rüzgar geçirmeyen montlar ve şapkalar kullanarak korunabilirsiniz. Dışarıda vakit geçireceğiniz zaman hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Sağlığınızı korumanız için bu önlemleri almalısınız.

