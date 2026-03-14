İstanbul Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mart 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu 12 - 13 derece civarında. Gün boyunca alçak bulutların etkili olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 20 kilometre olacak. Nem oranı %75 civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 15 Mart Pazar günü hava 12 - 13 derece olacak. 16 Mart Pazartesi günü sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselecek. 17 Mart Salı günü de sıcaklığın 13 - 14 derecelerde kalması bekleniyor. Hava koşullarında benzer bir devamlılık olacağı tahmin ediliyor.

Bu süreçte hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını kontrol etmek faydalı olacaktır. Alçak bulutların etkili olduğu günlerde görüş mesafesi azalabilir. Sabah ve akşam saatlerinde trafikte dikkatli olmanız önerilir.