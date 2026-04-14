İstanbul Hava Durumu! 14 Nisan Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, İstanbul'da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Gece ise 8 - 9 derece arasında seyredecek. Rüzgar, doğu - kuzeydoğu yönünden saatte 14 - 23 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62 - %86 arasında değişecek. Gün boyunca rahat bir hava söz konusu. Akşam saatlerinde ise hafif bir serinlik hissedilebilir.

İstanbul'da önümüzdeki günler benzer hava koşullarında geçecek. 15 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava görülecek. Gündüz sıcaklığı 16 - 17 derece, gece sıcaklığı ise 8 - 9 derece olacak. 16 Nisan Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14 - 15 derece, gece sıcaklığı ise 9 - 10 derece aralığında seyredecek. 17 Nisan Cuma günü güneş yüksek bulutlar arasından görünecek. Gündüz sıcaklığı 15 - 16 derece, gece sıcaklığı ise 10 - 11 derece tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava genellikle ılıman olacak. Gündüz rahat bir hava bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde hafif bir serinlik hissi yaşanabilir. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın doğu - kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgarlık veya uygun üst giysi tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması, hafif ve nefes alabilen kıyafetler giymenizi öneriyor.

