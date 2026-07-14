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İstanbul Hava Durumu! 14 Temmuz Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu yaz mevsimini andıran sıcaklıklarla geçecek. Hava açık ve güneşli olacakken sıcaklık 22 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 civarında seyrederken, rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esintilerle esecek. Yağış beklenmemesi, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar yaratıyor. Sağlıklı kalmak için bol su içmek ve güneşten korunmak önemli.

İstanbul Hava Durumu! 14 Temmuz Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

14 Temmuz 2026 Salı günü İstanbul'da hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 22 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 23 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %48 civarında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar yine 23 ile 31 derece arasında olacak. Nem oranı ise %44 civarında kalacak. Bu günlerde de yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve nemli günlerde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler seçmek cilt sağlığınızı korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilir. Serin ortamlarda dinlenmek sağlığınızı korumada yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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