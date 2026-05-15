İstanbul Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu oldukça ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Hava genellikle az bulutlu ve açıktır. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %53 civarındadır. Bu şartlar, hava koşullarını konforlu hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü, 16 Mayıs 2026, sıcaklık 18 - 23 derece arasında bekleniyor. Hava açık ve az bulutlu olacaktır. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gündür. Pazar günü, 17 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 17 - 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Ancak, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Pazartesi günü, 18 Mayıs 2026, sıcaklık 15 - 20 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için durum oldukça elverişli.

Genel olarak, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve ılıman koşullarla devam edecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir dönemdir.