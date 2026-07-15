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İstanbul Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında değişirken, öğle saatlerinde 29 dereceye yükselecek. Nem oranı %78 ile %83 arasında dalgalanacak. Bu sıcak ve nemli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sağlık için bol su içmek ve açık renkli, hafif kıyafetler giymek gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

İstanbul Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 15 Temmuz 2026 Çarşamba. İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar saatte 6 kilometre hızla esecek. Gökyüzü güneşli olacak. Bu açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Öğle saatlerinde, özellikle 12.00 ile 15.00 arasında, hava sıcaklığı 29 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 31 dereceye ulaşacak. Bu saatlerde nem oranı %83'e çıkacak. Olası yüksek nem, havayı daha bunaltıcı hale getirebilir.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 20 ile 24 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 20 ile 24 derece arasında değişecek. Her iki gün de güneşli geçecek. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve nemli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Yüksek nem oranı, vücudun serinleme mekanizmasını zorlayabilir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Açık renkli, hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Şemsiye kullanmak da avantaj sağlar.

İstanbul'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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