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İstanbul Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 27-28 dereceye ulaşacak, akşam saatlerinde ise 21-22 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. Nem oranı sabah %75, akşam %63 seviyelerinde olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif giysiler tercih etmeleri, bol su içmeleri ve güneş koruyucu kullanmaları öneriliyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

İstanbul Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

16 Ağustos 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde hava 21-22 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 8-19 kilometre arasında değişecek. Nem oranı sabah %75 olacak. Gündüz %41, akşam %63, gece ise %84 civarında seyredecek. Basınç 1015-1017 hPa arasında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu güneşli ve sıcak kalacak. 17 Ağustos Pazartesi günü, sıcaklık 16-30 derece arasında olacak. Hava güneşli ile parçalı bulutlu olacak. 18 Ağustos Salı günü, sıcaklık 20-32 derece arasında seyredecek. Hava tamamen güneşli olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklık 18-30 derece olacak. Hava güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemlidir. Öğle saatlerinde güneşten kendinizi korumalısınız. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgar kuzeydoğudan eseceği için deniz kenarlarında serinlik hissi oluşabilir. Deniz kenarına gideceklere hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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