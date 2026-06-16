İstanbul Hava Durumu! 16 Haziran Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü, hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 28 - 29 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve az bulutlu. Nem oranı %40 - %50 civarında. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat kadar. Doğu ve güneydoğu yönlerinden esecek. Yağış ihtimali neredeyse yok.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilirsiniz. Deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları artabilir. Yanınıza su almayı unutmayın. Güneşten korunmak için uygun önlemler alın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Haziran Çarşamba'da sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 26 - 27 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve az bulutlu kalacak. Nem oranı %40 - %50 olacak. Rüzgar hızı yine 3 - 4 km/saat civarında. Doğu ve güneydoğu yönlerinden esecek. Yağış ihtimali düşük.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilir veya deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar artabilir. Yanınıza su almayı ve güneşten korunmak için uygun önlemleri almayı unutmayın.

İstanbul'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.