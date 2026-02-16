HABER

İstanbul Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 16 Şubat 2026 Pazartesi günü, yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 12-13 dereceyi bulacakken, akşam saatlerinde 10-11 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar 15-20 kilometre/saat hızla güneyden esecek. Yağmura karşı su geçirmez kıyafetler giymek ve dikkatli araç kullanmak, hava koşullarının zorluğu nedeniyle önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumları sürecek.

İstanbul'da, 16 Şubat 2026 Pazartesi, yağmurlu bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağmurların etkili olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 10 - 11 dereceye düşecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Rüzgar hızı 15 - 20 kilometre/saat arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı ise %80 - 85 civarında olacak.

Bu koşullarda dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Islanmaktan korunmak için bu önlemler gereklidir. Yağmurlu havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak faydalı olacaktır. Dikkatli olmak sürücüler için önemlidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 10 - 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklıklar 8 - 11 derece civarında seyredecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 10 - 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri almak sağlığı korumak açısından gereklidir. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olur.

