İstanbul Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos Pazartesi 2026, İstanbul'da hava genel olarak güneşli. Sıcaklık gündüz 28 derece civarında. Gece ise 22 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 23 km/saat tahmin ediliyor. Nem oranı %71 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 28 derece seviyesinde olacak. Gece sıcaklığı 23 dereceye yükselecek. 19 Ağustos Çarşamba günü gündüz 29 derece. Gece sıcaklığı yine 23 derece civarında kalacak. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 30 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı 24 derece olacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak için ağır yemeklerden uzak durulmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir.