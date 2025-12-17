HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 17 Aralık 2025 itibarıyla hava koşulları ılımandır. Güneşli bir gün beklenmektedir ve sıcaklık 13-14 derece civarında olacaktır. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık'ta sıcaklık 13-14 derece, 19 Aralık'ta ise 14-15 derece arasında seyredecek. Bu ılıman hava, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunmaktadır. Güneş koruyucu kullanmak da cilt sağlığı açısından önemlidir.

İstanbul Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba. İstanbul'da hava koşulları ılımandır. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 13-14 derece civarında olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu ılıman kalacaktır. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 13-14 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günü ise 14-15 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 14-15 derece aralığında olması bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir havanın devam edeceğini gösteriyor.

Bu ılıman hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif bir üst katman giysi giymek yararlıdır. Bu şekilde serin havadan korunabilirsiniz. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken güneş koruyucu ürün kullanmalısınız. Cildinizi korumak için bu önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacağı için planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.