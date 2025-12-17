İstanbul Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba. İstanbul'da hava koşulları ılımandır. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 13-14 derece civarında olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu ılıman kalacaktır. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 13-14 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günü ise 14-15 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 14-15 derece aralığında olması bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir havanın devam edeceğini gösteriyor.

Bu ılıman hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif bir üst katman giysi giymek yararlıdır. Bu şekilde serin havadan korunabilirsiniz. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken güneş koruyucu ürün kullanmalısınız. Cildinizi korumak için bu önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacağı için planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.