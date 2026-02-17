HABER

İstanbul Hava Durumu! 17 Şubat Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu ılımandır. Gün içinde beklenen sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında değişecektir. Sabah saatlerinde hafif yağmur, öğle ve akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde ise hava sıcaklıkları 4 ile 14 derece arasında dalgalanacaktır. Uygun giyinmek ve yağışlı günlerde önlemler almak önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

İstanbul'da bugün 17 Şubat 2026 Salı hava durumu ılımandır. Yağış beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında olacaktır. Sabah saatlerinde hafif yağmur düşecektir. Öğle ve akşam saatlerinde ise yağmur şiddetlenecektir. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden orta şiddette esecektir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler olacak. 18 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında ölçülecek. Hafif yağmur ve kar sağanakları görülecektir. 19 Şubat Perşembe günü daha sıcak bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişecektir. Bölgesel düzensiz yağışlar olabilir. 20 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında beklenmektedir. Kısmen güneşli bir hava tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanmak daha etkili olabilir. Hava koşullarına göre planlar yaparken dikkatli olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken önlem almak önemlidir.

