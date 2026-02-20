HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AGİT'ten Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Bosna Hersek'in egemenliğine, siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne güçlü destek verdiklerini belirterek, ülkenin istikrarının korunmasının AGİT'in temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

AGİT'ten Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek

Cassis, resmi ziyaret gerçekleştirdiği başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cassis, Bosna Hersek'te ekimde yapılacak genel seçimlerin görüşmelerin kilit başlıklarından biri olduğunu belirterek, seçimlerin şeffaf ve adil olması gerektiğini kaydetti.

Seçim sürecinin güvenilirliği için uygun teknolojinin gerekli olduğunu aktaran Cassis, AGİT'in gerektiği durumda finansman desteği sağlayabileceğini dile getirdi.

Balkanlar'ın batısında Avrupa'ya entegrasyonun hızlandırılması gerektiğini belirten Cassis, şöyle konuştu:

"AGİT, Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını güçlü şekilde desteklemeye devam etmektedir. Bu, misyonumuzun yürüttüğü sürekli çabalarda açıkça görülmektedir. AGİT, Bosna Hersek ile 30 yılı aşkın süredir işbirliği yapmakta ve yerel makamlar, sivil toplum ve uluslararası ortaklarla birlikte barış ve istikrarı desteklemektedir. Bu ortaklık çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise Saraybosna'ya üst düzey ziyaretlerin sürdüğünü, bunun da ülkesinin uluslararası arenadaki önemini teyit ettiğini aktardı.

Konakovic, ekimde yapılacak seçimlerin görüşmenin ana gündemlerinden biri olduğunu dile getirerek, "AGİT ile mükemmel bir işbirliği yürütüyoruz, adil ve doğru seçimler için gerekli ekipman tedarik sürecini tamamlamaya çalışıyoruz. Bakanlar Konseyinin finansman engelini kaldırmasını umut ediyoruz." dedi.

Cassis'e Bosna Hersek'teki mevcut durum hakkında bilgi verdiğini belirten Konakovic, ülkesinde büyük krizlerin yanı sıra önemli fırsatların da bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Litvanya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya sınırlaması uygulanması önerildiLitvanya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya sınırlaması uygulanması önerildi
Terörsüz Türkiye raporu yayımlandıTerörsüz Türkiye raporu yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.