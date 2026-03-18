İstanbul Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Hava genel olarak bulutlu. Gün içinde sıcaklıklar 11 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde 3 derece. Akşam saatlerinde ise 4 derece civarında olacak. Gün boyunca hafif yağışlı hava koşulları etkili olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı da %75 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Mart Perşembe, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Gün içinde sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşebilir. Akşam saatlerinde 6 derece civarında olması tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde 3 derece. Akşam saatlerinde ise 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında oluşacak.

20 Mart Cuma günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Yağışlı hava koşulları etkisini gösterecek. Gün içinde sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşebilir. Akşam saatlerinde 6 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde 4 derece. Akşam saatlerinde ise 4 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 civarında olacak.

21 Mart Cumartesi, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Yağışlı hava koşulları devam edecek. Gün içinde sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 7 derece civarına inmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde 4 derece. Akşam saatlerinde de 4 derece olarak kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği göz önünde bulundurulmalı. Uygun giyinmek faydalı olacaktır. Islanmamak için yanınızda şemsiye bulundurmanız önerilir. Rüzgarlı hava koşullarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.