HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 18 Mayıs'ta kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek, öğle saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilecek. 19 Mayıs'ta yer yer sağanaklar öngörülüyor. Hava durumu genel olarak 15°C ile 25°C arasında olacak. Yüksek nem oranı ve rüzgar şartlarına uygun giysi tercihi ile dışarıda rahat bir gün geçirilebilir. Şemsiye ve hafif giysiler öneriliyor.

İstanbul Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 14°C civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19°C ile 22°C arasında değişecek. Öğle saatlerinde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı 8 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %88 seviyelerinde seyredecek.

19 Mayıs Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 13°C ile 25°C arasında değişecek. 20 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 15°C ile 21°C arasında olacak. 21 Mayıs Perşembe günü de kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 15°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de işinizi görebilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terleme riskine karşı hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde ise başınızı korumak için uygun bir şapka kullanmanız önemli.

İstanbul'da hava durumu, genel olarak 15°C ile 25°C arasında değişen sıcaklıklarla seyredecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den ses getirecek yeni çıkış: 'Yeni yol haritasına ihtiyaç var'Bahçeli'den ses getirecek yeni çıkış: 'Yeni yol haritasına ihtiyaç var'
'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi yeniden canlandırıldı

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi yeniden canlandırıldı

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.