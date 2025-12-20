HABER

İstanbul Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 20 Aralık 2025 tarihi serin ve bulutlu bir hava ile karşılanıyor. Gün içinde sıcaklık 14-15 derece arasında gerçekleşiyor. Hissedilen sıcaklık ise 13-14 derece civarında. Yüksek nem oranı ve rüzgarın hızı, havayı daha serin hissettirebilir. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve değişken hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi ve şemsiye bulundurulması tavsiye ediliyor.

Taner Şahin

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu serin ve bulutlu. Yılın bu dönemine uygun bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 14 - 15 derece civarında olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 13 - 14 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %80 seviyelerinde. Bu durum hava koşullarını daha serin hissettirebilir. Rüzgarın hızı 20 km/s civarında. Gün boyunca sabit kalması bekleniyor. Gün doğumu saati 08:26. Gün batımı ise 17:39 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 21 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar etkili olacak. 22 Aralık Pazartesi ve 23 Aralık Salı günlerinde bulutlu ve güneşli koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında seyredecek.

Bu serin ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak gerekecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gerektiğinde şemsiye bulundurmak da akıllıca bir önlem olacaktır.

