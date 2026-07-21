İstanbul Hava Durumu! 21 Temmuz Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 31-32 derece seviyelerinde kalacak. Hissedilen sıcaklık ise 32-33 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %36-46 düzeylerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6-7 km hızla esecek. İstanbul'da hava durumu yine sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 33-34 derece aralığında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise 28-29 derece civarında seyredecek. Bu günlerde nem oranı %40-70 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı ise 3-8 km/saat olması öngörülüyor. Hava durumu sıcak ve güneşli devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 11:00-16:00 arası dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.