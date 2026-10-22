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İstanbul Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'daki hava durumu, 22 Ekim 2026'da değişkenlik gösterecek. Güne 19 dereceyle başlanacak, gün içinde sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Ancak akşam 18 derece civarında olacak. Güneşli saatler yanı sıra bulutlu ve aralıklı yağışlı dönemler de bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ortalaması 19-21 derece arasında değişecek. Hafta sonu için plan yaparken hava durumu tahminlerini kontrol etmekte fayda var.

İstanbul Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

22 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'daki hava durumu ilgi çekici. Şehri ziyaret edenler, burada yaşayanlar için bilgiler önemli. Güne, 19 derece civarında bir sıcaklıkla başlayacağız. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 derece civarına düşmesi bekleniyor. İstanbul'un değişken hava koşulları, bugün de etkili olacak. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu dikkate almak önemli.

Bugünkü hava durumu dışarıda zaman geçirecekler için belirleyici. Güneşli saatlerin yanında, bulutlu ve aralıklı yağışlı saatler de olacak. Bu durum, günlük aktiviteleri etkileyebilir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. İstanbul'un denizden gelen serin rüzgârı hissedilecek. Hafif bir ceket veya hırka taşımak akıllıca bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'daki sıcaklık ortalamaları 19 - 21 derece arasında seyredecek. Hafta sonu yağışlı hava koşullarıyla sıcaklık biraz daha azalabilir. Eğer açık hava etkinlikleriniz varsa, hafta sonu için sağlam bir şemsiye gerekebilir. Kalın bir kaban da yanınıza almanızı tavsiye ederim.

İstanbul'daki hava durumu sürekli değişim içinde. Hafta sonuna yönelik planlarınızı yaparken hava durumu tahminlerine göz atabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirecekseniz ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var. Havanın nasıl olacağını öğrenmek sağlığınızı korur ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur. Hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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