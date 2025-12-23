HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 23 Aralık Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı da hissedilecek. Rüzgarın saatte 14 kilometre civarında esmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları ve hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Hafif ve nefes alan kıyafetler giymek de rahatlık sağlayacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 23 Aralık Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

İstanbul'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 14 kilometre civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:27, gün batımı saati ise 17:41 olarak öngörülüyor.

Hava durumu, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızı gerektiriyor. Nem oranı yüksek olduğu için, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Bu, terleme ve rahatsızlıkları önleyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşullarının görünmesi bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü ise sıcaklık 10 ile 13 derece arasında kalacak. Hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklığının 8 ile 11 derece arasında olması bekleniyor. Kapalı ve bulutlu hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalı. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarına uygun giyinmek de önem taşıyor. Nem oranı yüksek olduğu için, hafif kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

İstanbul'da 23 Aralık 2025 Salı günü kapalı ve bulutlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız ve uygun giyinmeniz faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma! Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantıİçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.