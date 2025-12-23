İstanbul Hava Durumu! 23 Aralık Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 14 kilometre civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:27, gün batımı saati ise 17:41 olarak öngörülüyor.

Hava durumu, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızı gerektiriyor. Nem oranı yüksek olduğu için, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Bu, terleme ve rahatsızlıkları önleyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşullarının görünmesi bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü ise sıcaklık 10 ile 13 derece arasında kalacak. Hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklığının 8 ile 11 derece arasında olması bekleniyor. Kapalı ve bulutlu hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalı. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarına uygun giyinmek de önem taşıyor. Nem oranı yüksek olduğu için, hafif kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

