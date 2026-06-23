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İstanbul Hava Durumu! 23 Haziran Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 23 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça güzeldir. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında iken, akşam sıcaklığı 18-20 derece arasındadır. Yağış beklenmiyor, bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir veya yüzme aktiviteleri planlayabilirsiniz. Güneşten korunmak için önlemlerinizi almayı unutmayın.

İstanbul Hava Durumu! 23 Haziran Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık yaklaşık 30 derece. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18-20 derece arasında. Hava genel olarak açık ve güneşli. Yağış ihtimali çok düşük. İstanbul'da hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olacak. 24 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklık 30 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 19-20 derece arasında seyredecek. 25 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 30-31 derece arasında kalacak. Akşam ise sıcaklık 20-21 derece olacak. 26 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklıklar 31-32 dereceye yükselecek. Akşam 20-21 derece olarak devam edecek. Yağış ihtimali düşük. Açık hava etkinlikleri için uygundur.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir veya deniz ve havuz keyfi yapabilirsiniz. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşten korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı unutmayın. Şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Akşam serinliği için ince bir ceket almanız yararlı olur.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel. Açık hava etkinlikleri için idealdir. Günlük aktivitelerinizi bu havaya göre planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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