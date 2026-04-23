HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 23 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için dikkatlice değerlendirilmelidir. Gün çok bulutlu başlayacak ve sıcaklık sabah saatlerinde 9-10 derece, öğleden sonra ise 13-14 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor, bu yüzden etkinliklerde yanınıza şemsiye veya su geçirmez ceket almanız tavsiye ediliyor. Hava durumu değişkenliğine dikkat ederek plan yapmalısınız.

İstanbul Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu önemli. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için plan yapanlar dikkatli olmalı. İstanbul'da hava, çok bulutlu bir şekilde başlayacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında olacak. Öğleden sonra sıcaklık 13 - 14 dereceye ulaşacak. Yağış olasılığı düşük. Ancak gün boyunca hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Nem oranı %50 - %60 arasında olacak. Rüzgar hızı da 5 - 6 km/saat civarında. Rüzgar, doğu - kuzeydoğu yönünden esecek.

Hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate değer. Hafif yağmurlu koşullar, etkinliklerinizi etkileyebilir. Yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket alabilirsiniz. Bu, olası yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması terlemeye neden olabilir. Rahatsızlık yaşamamak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 24 Nisan Cuma günü sıcaklık 10 - 15 derece arasında değişecek. Bu gün kapalı bir hava hakim olacak. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 11 - 18 derece olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 12 - 18 derece arasında olacak. Güneşli hava koşulları devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, etkinlikler ve planlar için daha uygun şartlar sunacak. Ancak hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekirse esnek olmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullarda yeni dönem! Güvenlik sil baştan değişiyorOkullarda yeni dönem! Güvenlik sil baştan değişiyor
Hürmüz’de gerilim: İran gemi baskını görüntülerini yayınladıHürmüz’de gerilim: İran gemi baskını görüntülerini yayınladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.