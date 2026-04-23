İstanbul Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu önemli. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için plan yapanlar dikkatli olmalı. İstanbul'da hava, çok bulutlu bir şekilde başlayacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında olacak. Öğleden sonra sıcaklık 13 - 14 dereceye ulaşacak. Yağış olasılığı düşük. Ancak gün boyunca hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Nem oranı %50 - %60 arasında olacak. Rüzgar hızı da 5 - 6 km/saat civarında. Rüzgar, doğu - kuzeydoğu yönünden esecek.

Hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate değer. Hafif yağmurlu koşullar, etkinliklerinizi etkileyebilir. Yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket alabilirsiniz. Bu, olası yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması terlemeye neden olabilir. Rahatsızlık yaşamamak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 24 Nisan Cuma günü sıcaklık 10 - 15 derece arasında değişecek. Bu gün kapalı bir hava hakim olacak. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 11 - 18 derece olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 12 - 18 derece arasında olacak. Güneşli hava koşulları devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, etkinlikler ve planlar için daha uygun şartlar sunacak. Ancak hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekirse esnek olmak faydalı olacaktır.