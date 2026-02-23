İstanbul Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan esiyor. Hızı saatte 14 kilometreye ulaşacak. Nem oranı ise %68 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü, 24 Şubat 2026, hava sıcaklığı 10 derece civarına yükselecek. Çarşamba günü de sıcaklığın bu seviyede kalması öngörülüyor. Rüzgarın hızı gün içinde artacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Rüzgarın hızının artması, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.