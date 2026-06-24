İstanbul Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 20 ile 28 derece arasında. Nem oranı %47. Bu, havanın nemli olmadığını gösteriyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 7 kilometre. İstanbul'daki hava durumu güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'daki hava durumu benzer şekilde olacak. Perşembe günü hava güneşli. Sıcaklıklar 21 ile 29 derece arasında değişecek. Cuma günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 22 ile 30 derece arasında olacak. Cumartesi günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 21 ile 28 derece arasında seyredecek. Bu durum, önümüzdeki günlerle ilgili genel bir fikir veriyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi unutmayın. Rüzgar hafif. Bu nedenle hafif bir üst giysi almak faydalı olabilir. İstanbul'daki bu güzel günlerin tadını çıkarın.