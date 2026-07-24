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İstanbul Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

24 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul'da hava durumu keyifli geçiyor. Gün içinde sıcaklık 22 ile 27 derece arasında değişiyor. Güneşli ve nem oranı %65 civarında. Ancak, 25 Temmuz'dan itibaren hava kısmen güneşli ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar, 26 Temmuz'da 20 ile 29 dereceye çıkarken, 27 Temmuz'da 21 ile 34 derece arasında yükselecek. İklime uyum sağlamak için şemsiye ve uygun kıyafetler gereklidir.

İstanbul Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hava durumu raporu. 24 Temmuz 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 22 ile 27 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli. Nem oranı %65 civarında. Rüzgar hızı ise 11 km/s bekleniyor. Bugünkü hava durumu oldukça rahatlatıcı ve keyifli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cumartesi, 25 Temmuz 2026, hava sıcaklığı 20 ile 28 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli ve sağanak yağışlı olacak. Pazar, 26 Temmuz 2026, hava sıcaklığı 20 ile 29 derece arasında yükselecek. Hava, bu gün daha sıcak olacak. Pazartesi, 27 Temmuz 2026, hava sıcaklığı 21 ile 34 derece arasında olacak. Hava, parlak güneş ışığı ile dolacak. Salı, 28 Temmuz 2026, sıcaklık 26 ile 32 derece arasında değişecek. Hava, güneşli olacak.

Bu dönem, yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olur. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeyi unutmayın. Bu şekilde, İstanbul'daki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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