HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 25 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 25 Ocak 2026 tarihinde hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 15 derece arasında değişkenlik gösterecek. Nem oranı yüksek kalırken, rüzgar hızı yaklaşık 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Ocak'ta az güneşli ve bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık ise 10 ile 17 derece arasında olacak. Hava durumunu takip etmek, planlarınızı etkileyebilir.

İstanbul Hava Durumu! 25 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Taner Şahin

İstanbul'da, 25 Ocak 2026 Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı yaklaşık 8 km/saat olacak. Gün doğumu 08:21, gün batımı ise 18:13 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava az güneşli ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 17 derece arasında değişecek. 27 Ocak Salı günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından bulutlanma gerçekleşecek. Sıcaklık 6 ile 15 derece arasında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 11 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, plan yaparken yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!
Dondurucu soğuklar gidiyor! Sıcaklık artacak ama bir risk varDondurucu soğuklar gidiyor! Sıcaklık artacak ama bir risk var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.