İstanbul Hava Durumu! 25 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 25 Ocak 2026 Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı yaklaşık 8 km/saat olacak. Gün doğumu 08:21, gün batımı ise 18:13 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava az güneşli ve bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 17 derece arasında değişecek. 27 Ocak Salı günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından bulutlanma gerçekleşecek. Sıcaklık 6 ile 15 derece arasında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 11 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, plan yaparken yardımcı olur.