HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 25 Temmuz Cumartesi günü değişken bir hava durumu yaşanacak. Gün boyunca sıcaklıklar 22 - 24 derece arasında seyredecek. İlerleyen saatlerde yağış beklentisi var, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcak günlerde su tüketimine dikkat edilmesi önemlidir.

İstanbul Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 22 - 24 derece arasında seyredecek. İstanbul hava durumu raporlarına göre, günün ilerleyen saatlerinde yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 22 - 29 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 23 - 31 derece arasında olacağı öngörülüyor. Açık hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 25 - 32 derece arasında artması bekleniyor. Açık hava koşulları sürmeye devam edecek.

Bu sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, bol su içmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler de cildinizi korumanız için tavsiye edilir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlama sağlayacaktır.

İstanbul'da 25 Temmuz Cumartesi günü yağışlı hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli koşulların hakim olması öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump duyurdu: Bir kez daha aday olacağımTrump duyurdu: Bir kez daha aday olacağım
Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısıKayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.