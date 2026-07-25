İstanbul Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 22 - 24 derece arasında seyredecek. İstanbul hava durumu raporlarına göre, günün ilerleyen saatlerinde yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 22 - 29 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 23 - 31 derece arasında olacağı öngörülüyor. Açık hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 25 - 32 derece arasında artması bekleniyor. Açık hava koşulları sürmeye devam edecek.

Bu sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, bol su içmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler de cildinizi korumanız için tavsiye edilir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlama sağlayacaktır.

İstanbul'da 25 Temmuz Cumartesi günü yağışlı hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli koşulların hakim olması öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve konforlu bir gün geçirebilirsiniz.