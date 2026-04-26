İstanbul Hava Durumu! 26 Nisan Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 24 ile 10 derece arasında değişecek. İstanbul'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece olacak. Açık bir gökyüzü hakimdir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Açık hava ile devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Hava açık olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde 15 km/saat hızında esecek. Rüzgar güneybatı yönünden gelir. Zaman zaman 37 km/saat hızına ulaşabilecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 17 km/saat hızında essek. Bu rüzgar da güneybatı yönündendir. Zaman zaman 44 km/saat hızına ulaşıyor. Akşam saatlerinde rüzgar 13 km/saat hızında esecek. Bu sefer yön batıdır. Zaman zaman 38 km/saat hızına ulaşabilir. Gece saatlerinde rüzgar 13 km/saat hızında esecek. Rüzgar tekrar güneybatı yönünden gelir. Zaman zaman 26 km/saat hızına ulaşabiliyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %71 olacak. Gündüz saatlerinde %46 seviyesine inecek. Akşam saatlerinde %54 olacak. Gece saatlerinde yeniden %71’e yükselecek. Basınç sabah saatlerinde 1008 hPa seviyesindedir. Gündüz saatlerinde basınç yine 1008 hPa kalacak. Akşam saatlerinde 1006 hPa olacaktır. Gece saatlerinde basınç 1006 hPa seviyesinde kalır.

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 27 Nisan Pazartesi gününde hava serin olacak. Sıcaklıklar 17 ile 6 derece arasında değişecek. 28 Nisan Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 16 ile 6 derece arasında değişecek. 29 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 18 ile 7 derece değişecek. 30 Nisan Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olarak geçecek. Sıcaklık 20 ile 7 derece arasında kalacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava açık ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde rüzgarların hızlanabileceğini unutmayın. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafet tercih edilebilir. Alternatif olarak, rüzgardan korunabileceğiniz mekanlarda vakit geçirebilirsiniz. Nem oranı değişkenlik gösterebilir. Cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Sabah ve gece saatlerinde nem oranı yüksek olabileceği için nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.

İstanbul'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli geçecek. Açık ve ılıman hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için ideal. Rüzgarın hızlanabileceğini ve nem oranının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurarak uygun önlemler almalısınız. Bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.