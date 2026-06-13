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Meteoroloji'den 34 ilde 'sarı kodlu' alarm! Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Aralarında Ankara, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 30 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 34 ilde 'sarı kodlu' alarm! Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin de yağışlı sistemden etkilenmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji den 34 ilde sarı kodlu alarm! Şiddetli sağanak geliyor 1

34 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şunlar oldu:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye.

DOĞU BÖLGELERİNDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Öte yandan Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji den 34 ilde sarı kodlu alarm! Şiddetli sağanak geliyor 2

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklığın 22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kentte en yüksek sıcaklığın 24 derece olması bekleniyor.

İzmir'de ise öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri görülecek. Özellikle doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtilirken, sıcaklığın 29 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Adana'da sıcaklığın 30 derece, Antalya'da 27 derece olması beklenirken, her iki kentte de gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların daha sınırlı olması bekleniyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Gaziantep'te 32 derece, Mardin ve Siirt'te ise 33 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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