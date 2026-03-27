İstanbul Hava Durumu! 27 Mart Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, 20 derece civarında bir sıcaklık ile öngörülüyor. Muhtemel sağanakların etkili olacağı belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının 10 ile 20 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranının %60 civarında olması, havayı nemli hale getirebilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir gün olabilir. Sağanak ihtimalinden dolayı dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif ve orta kuvveti, hafif giysilerle dışarıda bulunanlarda serinlik hissi yaratabilir. Kat kat giyinmek, gün boyunca rahat kalmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda gerektiğinde bir ceket bulundurmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Mart Cumartesi için hafif yağmur bekleniyor, sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında olacak. 29 Mart Pazar günü, yer yer sağanakların etkili olması tahmin ediliyor. Bu günlerde sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek. 30 Mart Pazartesi günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmalısınız. Bu, konforunuzu artıracaktır.

