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İstanbul Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça sıcak geçecek. Hava sıcaklığı 30 ile 31 derece arasında değişirken, nem oranı %39 civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün bekleniyor fakat aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmek ve güneşten korunmak önemli. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 31 dereceye ulaşacak. Hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacak.

İstanbul Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hava durumu 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü İstanbul'da oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 ile 31 derece arasında seyredecek. Nem oranı %39 civarında olacak. Bu, sıcaklığı daha hissedilir kılabilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak. Ancak aşırı sıcaklardan korunmak gerekiyor. Bol su içmeyi ve güneşten korunmayı unutmamalıyız.

İstanbul'da önümüzdeki günler sıcak geçecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 31 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %42 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. 29 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Nem oranı %47 civarında olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla essek. 30 Temmuz Perşembe günü de hava sıcaklığının 28 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranı yine %47 civarında olacak. Rüzgar bu günlerde doğu-kuzeydoğu yönünden yaklaşık 9 kilometre hıza ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için koşullar uygun olacak. Ancak aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmeyi ihmal etmemeliyiz.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmalıyız. Serin ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmeyi unutmayın. Hafif ve açık renkli giysiler giymek önemlidir. Günlük hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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